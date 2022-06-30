Круглогодичный курорт в России может появиться на Каспийском море

Вице-президент объединения «Опора России» и генеральный директор компании «Конструктор путешествий» Алексей Кожевников в пресс-центре НСН рассказал, что на Каспийском море может появиться круглогодичный курорт.

«Если речь идет о побережьях, потому что у нас это в крови, то у нас всего три места: Краснодарский край, есть земля в Анапе, Крым и Каспийское море – Дербент», - сказал он.

Эксперт отметил, что инвесторам подобный проект будет интересен, но только при поддержке властей. «Если правительство и дальше готово совершенствовать налоговые, административные режимы, то эта тема будет интересна для инвесторов», - считает Алексей Кожевников.

Он напомнил, что до пандемии россияне тратили в год на отдых за рубежом около 26 миллиардов долларов. Появление круглогодичного курорта позволило бы оставлять деньги внутри страны.

В свою очередь, основатель и гендиректор туроператора АРТ-ТУР Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН отметил, что побережье Каспийского моря может привлечь и иностранных туристов.

