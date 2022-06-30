«В Европу через Турцию»: Туроператоры назвали популярные зарубежные направления
Гендиректор туроператора АРТ-ТУР отметил, что ОАЭ привлекают российских туристов сниженной в летний период ценой, а Египет кажется россиянам слишком дорогим по сравнению с прошлыми сезонами.
Турция не только является самым популярным направлением для российских туристов, но и выступает хабом для путешествий в Европу, заявил основатель и гендиректор туроператора АРТ-ТУР Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН.
«По итогам сезона лидером однозначно будет Турция, потому что туда летает очень много рейсов – турецких перевозчиков, созданы две компании, которые привозят туда российских туристов, летает Turkish airlines и «Аэрофлот». Помимо того, что наши туристы летят в саму Турцию, очень часто сейчас Турция используется как некий хаб. У нас нет прямого авиасообщения с Европой, все равно многие попадают в Грецию, например, в Италию, Францию через Турцию. Второй большой блок – это Ближний восток, у нас много арабских перевозчиков, только из ОАЭ четыре перевозчика, летом там относительно низкий сезон, цены упали, это направление становится конкурентном Турции. Есть еще Египет, но там цена выше, чем была обычно», - рассказал Арутюнов.
На Петербургском Международном экономическом форуме прошел брейншторм среди чиновников и бизнесменов во время сессии «Туризм: новые тренды, новые возможности, новые маршруты». Глава Ростуризма Зарина Догузова поддержала футуристическую идею вице-президента объединения «Опора России» и главы компании «Конструктор Путешествий» Алексея Кожевникова по поводу необходимости создания нового современного курорта на юге России.
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