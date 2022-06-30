«Пять миллионов туристов в год»: Что принесет новый российский «курорт с нуля»

Новый курорт на территории России привлечет внимание не только туристов, но и инвесторов, заявил вице-президент объединения «Опора России» и генеральный директор компании «Конструктор путешествий» Алексей Кожевников в пресс-центре НСН.

«Сочи сейчас полон, до Крыма не добраться, должна быть какая-то точка притяжения. Если по поводу номерного фонда, то порядка 30 тысяч номеров должно быть разной категорией звездности. Я смотрел рынок Кипра и Греции, у нас туроператоры работали там с таким номерным фондом. По объему туристов это порядка 4,5-5 миллиона человек по году. Рабочая сила, люди будут привлечены. Сочи сейчас использует плоды олимпийского наследия. Здесь главное изначально все грамотно спланировать – что должен включать в себя курорт, начиная со спорта, заканчивая медициной. Это интересная тема и для инвесторов», - отметил он.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова поддержала футуристическую идею вице-президента объединения «Опора России» и главы компании «Конструктор Путешествий» Алексея Кожевникова по поводу необходимости создания нового современного курорта на юге России.

