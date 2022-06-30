«На реконструкцию провалов»: Курортный сбор в России предложили отменить

На деньги от курортного сбора власти ремонтируют лавочки и урны, но на этих нужды хватит и бюджетных денег, заявил вице-президент объединения «Опора России» и гендиректор компании «Конструктор путешествий» Алексей Кожевников.

Вице-президент объединения «Опора России» и гендиректор компании «Конструктор путешествий» Алексей Кожевников в пресс-центре НСН призвал отменить курортный сбор.

В экспериментальном порядке его сейчас взимают в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях. Деньги направляют на развитие инфраструктуру данных субъектов.

«На это закупаются лавочки, урны, а город в рамках своих программ не финансирует эти траты?» - задался вопросом Кожевников.

«Просто не мешайте!» Туротрасль не ждет помощи от государства

«Ильф и Петров дали ответ: на реконструкцию провалов», - поддержал коллегу основатель и гендиректор туроператора АРТ-ТУР Дмитрий Арутюнов.

«Даже звучат предложения распространить курортный сбор на все регионы. Невыгодно это и туристам, которые могли на эти деньги купить фруктов», - продолжил Кожевников.

Он напомнил, что в других странах курортный сбор введен для ограничения туристических потоков.

«У нас пока нечего ограничивать. Его надо наоборот стимулировать», - пояснил специалист.

Ранее представители туротрасли в пресс-центре НСН предложили стимулировать поездки в Сочи и Крым на отдых за счет скидок на бензин.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НСН-Туризм
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