«На реконструкцию провалов»: Курортный сбор в России предложили отменить

«Ильф и Петров дали ответ: на реконструкцию провалов», - поддержал коллегу основатель и гендиректор туроператора АРТ-ТУР Дмитрий Арутюнов.

«Даже звучат предложения распространить курортный сбор на все регионы. Невыгодно это и туристам, которые могли на эти деньги купить фруктов», - продолжил Кожевников.

Он напомнил, что в других странах курортный сбор введен для ограничения туристических потоков.

«У нас пока нечего ограничивать. Его надо наоборот стимулировать», - пояснил специалист.

Ранее представители туротрасли в пресс-центре НСН предложили стимулировать поездки в Сочи и Крым на отдых за счет скидок на бензин.

