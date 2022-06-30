«Скидки на заправках»: В туротрасли назвали способ привлечь больше путешественников в Сочи
Основатель и гендиректор туроператора АРТ-ТУР Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН предложил стимулировать поездки в Сочи и Крым на отдых за счет скидок на бензин.
«Вдоль трасс сделать заправки со скидкой в 30% или бесплатный проезд по платным участкам дорог. Народ рванет на своем транспорте. Мне кажется, что это здравая идея. Если люди едут туда на машине, то это издержки на платную дорогу, бензин. Мы же понимаем, что пропускная способность железных дорог и аэропорта Сочи лимитирована. Потому стимулировать поездки на своем транспорте интересная мысль», - сказал Арутюнов.
Ранее в Ростуризме анонсировали введение стандартов отдыха «все включено». До конца года они будут утверждены.
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