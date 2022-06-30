«Просто не мешайте!» Туротрасль не ждет помощи от государства

Туристическая отрасль пережила самые непростые времена, теперь государству просто не нужно мешать ее постепенному восстановлению, заявил основатель и гендиректор туроператора АРТ-ТУР Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН.

«За два последних самых сложных года за всю историю современного российского туризма отрасль не потеряла ключевых игроков. В такой ситуации мне хочется сказать, что лучшее, чем можно помочь – не мешать. То, что туризм все еще жив, в этом заслуга профессиональных участников рынка, государство пока не мешало. Давайте лучше сконцентрируем усилия государства на создании уникальных проектов, это выведет нашу индустрию на шаг вперед», - отметил он.

Новый курорт на территории России привлечет внимание не только туристов, но и инвесторов, заявил ранее вице-президент объединения «Опора России» и генеральный директор компании «Конструктор путешествий» Алексей Кожевников в пресс-центре НСН.

