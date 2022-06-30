«Просто не мешайте!» Туротрасль не ждет помощи от государства

Гендиректор туроператора АРТ-ТУР Дмитрий Арутюнов отметил, что туристическая отрасль пережила тяжелые времена благодаря профессионализму игроков рынка. 

Туристическая отрасль пережила самые непростые времена, теперь государству просто не нужно мешать ее постепенному восстановлению, заявил основатель и гендиректор туроператора АРТ-ТУР Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН.

«За два последних самых сложных года за всю историю современного российского туризма отрасль не потеряла ключевых игроков. В такой ситуации мне хочется сказать, что лучшее, чем можно помочь – не мешать. То, что туризм все еще жив, в этом заслуга профессиональных участников рынка, государство пока не мешало. Давайте лучше сконцентрируем усилия государства на создании уникальных проектов, это выведет нашу индустрию на шаг вперед», - отметил он.

Новый курорт на территории России привлечет внимание не только туристов, но и инвесторов, заявил ранее вице-президент объединения «Опора России» и генеральный директор компании «Конструктор путешествий» Алексей Кожевников в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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