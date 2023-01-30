3.02.2023 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Никита Джигурда. Новые факты в деле о многомилионном наследстве»

Никита Джигурда и Марина Анисина проиграли суд за наследство бизнес-леди Людмилы Браташ, которая скончалась в 2016 году. Актер не предоставил суду оригинал завещания бизнесвумен, и тем самым три квартиры в Москве, апартаменты в Париже и миллионные накопления на счетах перешли сестре Людмилы – Светлане Романовой.

Впервые, в пресс-центре «НСН» Никита Джигурда вместе со своими адвокатами продемонстрирует доказательства подлинности завещания, а также покажет новые документы относительно насильственной смерти бизнес-леди.

Участники пресс-конференции:

Актёр театра и кино, кинорежиссёр, народный артист Чеченской Республики Никита Джигурда;

Адвокат Эльман Пашаев;

Юрист Сергей Воронов;

Адвокат Оксана Филачева.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00



Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

