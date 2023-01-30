3.02.2023 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Никита Джигурда. Новые факты в деле о многомилионном наследстве»
Никита Джигурда и Марина Анисина проиграли суд за наследство бизнес-леди Людмилы Браташ, которая скончалась в 2016 году. Актер не предоставил суду оригинал завещания бизнесвумен, и тем самым три квартиры в Москве, апартаменты в Париже и миллионные накопления на счетах перешли сестре Людмилы – Светлане Романовой.
Впервые, в пресс-центре «НСН» Никита Джигурда вместе со своими адвокатами продемонстрирует доказательства подлинности завещания, а также покажет новые документы относительно насильственной смерти бизнес-леди.
Участники пресс-конференции:
- Актёр театра и кино, кинорежиссёр, народный артист Чеченской Республики Никита Джигурда;
- Адвокат Эльман Пашаев;
- Юрист Сергей Воронов;
- Адвокат Оксана Филачева.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 14:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (916) 107 77 34
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8