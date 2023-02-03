Адвокат Пашаев назвал шакалами уехавших из России артистов
Уехавшие из России артисты предали Родину, и никакие богатства не стоят того, чтобы от отворачиваться от своей страны, заявил на пресс-конференции НСН адвокат Эльман Пашаев.
«Перед горем шакалы всегда разбегаются. Остаются львы и тигры, если вы обратили внимание. Никто не имеет морального права оправдать свои действия, когда не предает Родину. Родина – это мать. Когда была мобилизация, из них первым я был, я обратился, говорю: «призывайте первым, несмотря на то, что мне уже за 50», - сказал Пашаев.
Адвокат признался, что из-за геополитической ситуации ему пришлось отказаться от собственного представительства и работы в США.
«Предать ради богатства ради денег – этому оправдания нет. Это предатели, это шакалы», - заключил Пашаев.
Ранее актер театра и кино, кинорежиссер, народный артист Чеченской Республики Никита Джигурда на пресс-конференции НСН заявил, что поддерживает специальную военную операцию на Украине.
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