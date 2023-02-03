Адвокат Пашаев назвал шакалами уехавших из России артистов

«Перед горем шакалы всегда разбегаются. Остаются львы и тигры, если вы обратили внимание. Никто не имеет морального права оправдать свои действия, когда не предает Родину. Родина – это мать. Когда была мобилизация, из них первым я был, я обратился, говорю: «призывайте первым, несмотря на то, что мне уже за 50», - сказал Пашаев.

Адвокат признался, что из-за геополитической ситуации ему пришлось отказаться от собственного представительства и работы в США.

«Предать ради богатства ради денег – этому оправдания нет. Это предатели, это шакалы», - заключил Пашаев.

Ранее актер театра и кино, кинорежиссер, народный артист Чеченской Республики Никита Джигурда на пресс-конференции НСН заявил, что поддерживает специальную военную операцию на Украине.

