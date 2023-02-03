Суд Франции признал права Джигурды на квартиру Браташ

Актер театра и кино, режиссер, народный артист Чеченской Республики Никита Джигурда рассказал в пресс-центре НСН, что французский суд признал права актера на квартиру бизнес-леди Людмилы Браташ.

Джигурда рассказал об угрозах из-за суда о наследстве

«Квартира оформляется на нас. Российский суд не имеет права присуждать имущество, который (находится) за границей», - сказал Джигурда.

Актер уточнил, что суд разрешил ему и жене Марине Анисиной проживать в наследственной квартире.

«Нам разрешили жить, пользоваться, сейчас оформляют. То есть она (Анисина, прим. ред), взяв после суда у нотариуса свидетельство о наследстве, приходит туда. Для них (французского суда, прим. ред), документы, дубликаты, «апостиленные» копии являются основой», - добавил актер.

Полную версию интервью можно посмотреть на Youtube-канале НСН.

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ФОТО: РИА Новости//Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Никита Джигурда
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