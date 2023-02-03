Суд Франции признал права Джигурды на квартиру Браташ
Актер театра и кино, режиссер, народный артист Чеченской Республики Никита Джигурда рассказал в пресс-центре НСН, что французский суд признал права актера на квартиру бизнес-леди Людмилы Браташ.
«Квартира оформляется на нас. Российский суд не имеет права присуждать имущество, который (находится) за границей», - сказал Джигурда.
Актер уточнил, что суд разрешил ему и жене Марине Анисиной проживать в наследственной квартире.
«Нам разрешили жить, пользоваться, сейчас оформляют. То есть она (Анисина, прим. ред), взяв после суда у нотариуса свидетельство о наследстве, приходит туда. Для них (французского суда, прим. ред), документы, дубликаты, «апостиленные» копии являются основой», - добавил актер.
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