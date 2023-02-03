Джигурда заявил, что поддерживает спецоперацию на Украине
Актер театра и кино, кинорежиссер, народный артист Чеченской Республики Никита Джигурда на пресс-конференции НСН признался, что поддерживает специальную военную операцию на Украине.
«Лучше СВО, которую я поддерживаю всем сердцем, чем война. Была бы война, и Князь Владимир, как я его называю (речь идет о президенте России Владимире Путине, прим. ред), "звездец" бы был. Шли бы, понятно, американцы в Ираке, Афганистане – везде, и сжигали все на своем пути, поскольку там наши соотечественники, русские люди, запуганные нациками. Это отдельная история», - заявил Джигурда.
Полную версию интервью можно посмотреть на Youtube-канале НСН.
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