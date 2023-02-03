Пашаев раскритиковал судью по делу о наследстве Джигурды

«У нас в законе четко указано: наследство получают прямые наследники, если не имеется завещания. Если мать и отец завещают имущество другому лицу, то дети не имеют права претендовать. А тут в наличии есть завещание, судья игнорирует это и признает ее (Светлану Романову – ред. НСН) наследницей по закону. Наша российская судебная система выносит те решения, которые по закону категорически запрещены», - сказал Пашаев.

Ранее Никита Джигурда и Марина Анисина проиграли суд за наследство бизнес-леди Людмилы Браташ, которая скончалась в 2016 году. Отмечалось, что актер не предоставил суду оригинал завещания бизнесвумен, и тем самым три квартиры в Москве, апартаменты в Париже и миллионные накопления на счетах перешли сестре Людмилы – Светлане Романовой.

