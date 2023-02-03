Джигурда рассказал об угрозах из-за суда о наследстве
Никита Джигурда в эфире НСН отметил, что ему поступали серьезные угрозы из-за возможных свидетельских показаний.
Актер театра и кино, кинорежиссер, народный артист Чеченской Республики Никита Джигурда в пресс-центре НСН рассказал, что не заявлял свидетелями двух американцев в деле о наследстве, потому что ему шли угрозы.
«Мы предоставили в суд то, что не было в предыдущих судах: свидетельства двух свидетелей, американцев – мужчины и женщины, которые присутствовали. Я не заявлял их специально в первых судах, потому что напомню, что мне шли угрозы, меня предупреждали знакомые сотрудники ФСБ, что это мафия отставных силовиков МВДшников работает, нужно сажать до 20 человек. Говорили: не влазь в это, откажись, потому что мы не сможем тебя прикрыть. Я хотел уберечь свидетелей», - сказал Джигурда.
Ранее адвокат Эльман Пашаев в пресс-центре НСН заявил, что в деле о наследстве актера Никиты Джигурды было завещание, однако судья проигнорировала его и признала сестру бизнес-леди Людмилы Браташ Светлану наследницей по закону.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+9 670 / сут.
Умерли
395 тыс.+46 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 311 / сут.
- В Госдуме предложили мобилизовать безработных
- ВКС России уничтожили МиГ-29 ВСУ в Херсонской области
- Минобороны РФ сообщило о сбитом МиГ-29 ВСУ в Херсонской области
- Сбербанк установил первые стационарные банкоматы в Симферополе
- Джигурда заявил, что Ефремов предал адвоката Пашаева
- Главу издательства «Умма» Эжаева посадили на 17 лет за финансирование ИГ*
- Собянин рассказал о ходе строительства автомобильной Южной рокады
- Пригожин пригрозил наступлением ЧВК «Вагнер» со стороны Белоруссии
- В Минцифры напомнили о крайнем сроке подачи заявления на отсрочку для IT-специалистов
- Глава Росгвардии заявил об увеличении числа европейских наемников в зоне СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru