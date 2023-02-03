Джигурда рассказал об угрозах из-за суда о наследстве

«Мы предоставили в суд то, что не было в предыдущих судах: свидетельства двух свидетелей, американцев – мужчины и женщины, которые присутствовали. Я не заявлял их специально в первых судах, потому что напомню, что мне шли угрозы, меня предупреждали знакомые сотрудники ФСБ, что это мафия отставных силовиков МВДшников работает, нужно сажать до 20 человек. Говорили: не влазь в это, откажись, потому что мы не сможем тебя прикрыть. Я хотел уберечь свидетелей», - сказал Джигурда.

Ранее адвокат Эльман Пашаев в пресс-центре НСН заявил, что в деле о наследстве актера Никиты Джигурды было завещание, однако судья проигнорировала его и признала сестру бизнес-леди Людмилы Браташ Светлану наследницей по закону.

