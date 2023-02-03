Джигурда заявил, что Ефремов предал адвоката Пашаева

В свою очередь адвокат Эльман Пашаев в пресс-центре НСН отказался комментировать заявление Джигурды, однако отметил, что Ефремов обещал прийти к нему в гости после освобождения.

«Комментировать не буду. Давайте подождем, как он выйдет, дай бог чтобы побыстрее. Он обещал, что придет в гости ко мне домой. Встреча будет, я жду», - сказал Пашаев.

В сентябре актер Михаил Ефремов заявил, что Эльман Пашаев его подставил. Об этом артист рассказал в беседе с газетой «Московский комсомолец». Он признался, что не ожидал такого сурового приговора. По словам Ефремова, адвокат обещал ему одно, а получилось другое.

