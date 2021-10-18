21.10.2021 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Ни секса, ни денег. Чем опасны виртуальные знакомства?»

Искать любовь в интернете стало опасно - вместо приятного времяпрепровождения люди теряют деньги, случайно берут кредит и не редко сталкиваются с шантажем. Среди кибермошенников стала популярной схема фейковых свиданий в интернете. Только за последние два месяца 60% из всех россиян, отдавших свои кровные сетевым мошенникам, сделали это при попытке приобрести онлайн-билеты в театры и на стендап-шоу для себя и «виртуальной любимой» на поддельных сайтах. По сообщениям специалистов только за последние три года число доменов этих сайтов увеличилось в 30 раз, а доходы только одной из 22 преступных группировок оцениваются более чем 18 млн руб.

В ходе пресс-конференции участники расскажут:

Как много людей пользуются сайтами знакомств?

Кто чаще всего становится жертвой мошенников – мужчины или женщины?

Как выявляются схемы фейковых свиданий?

Какова статистика по количеству блокировок фейковых аккаунтов?

Какие схемы интернет-мошенничества на сайтах-знакомств самые популярные?

Какую информацию пользователю стоит указывать на сайте/приложении для знакомств, а какую нет?

Участники пресс-конференции:

Руководитель службы безопасности сайтов знакомств Mamba Сергей Бабаджанян ;

; Директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity Александр Дворянский ;

; Ветеран специальной службы Московского Уголовного Розыска, общественный эксперт ГУВД, руководитель ассоциации профсоюзов полиции России Алексей Лобарев;

Playboy модель, создатель онлайн школы по соблазнению, писательница, блогер Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка)

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



