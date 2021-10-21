Настя Рыбка: Эскортницы не просят денег, если любят
Playboy модель отметила, что любая содержанка не попросит денег у того, кто ей нравится.
Человек не просит денег у своего партнера, если в нем действительно заинтересован, заявила Playboy модель, создатель онлайн школы по соблазнению, писательница, блогер Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) в пресс-центре НСН.
«Дело в том, что, когда нам нравится человек любого пола, последнее, что мы хотим у него попросить, это денег. Когда у вас человек просит деньги, значит, он готов унизиться перед вами, готов поставить вас в какое-то неловкое положение, вы ему просто не нравитесь. Дело не в том, что не посылает денег, дело в том, что этот запрос изначально показывает человека, который относится к вам немного пренебрежительно. Даже содержанка, эскортница, кто угодно, если ей нравится мальчик, последнее, что она сделает, попросит у него денег», - объяснила она.
У мошенников огромное количество ресурсов для внедрения обманных схем на сайтах знакомств, заявил руководитель службы безопасности сайтов знакомств Mamba Сергей Бабаджанян в пресс-центре НСН ранее.
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