«Мужики тупые!» Настя Рыбка назвала перевод денег незнакомке глупостью

При необходимости человеку можно помочь, не отправляя деньги на карту, заявила Playboy модель, создатель онлайн школы по соблазнению, писательница, блогер Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) в пресс-центре НСН.

«Если добровольно человек деньги перевел, что можно сделать. Скинул чувак девушке 10 тысяч рублей, самостоятельно же скинул, его никто не заставлял, дуло у виска не держал. Если у вас человек просит что-то, можно помочь не деньгами. Простите мужики, но вы тупые. Если вы отправляете женщине деньги на билет, мне хочется поржать, купи ты ей билет», - отметила модель.