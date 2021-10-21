«Мужики тупые!» Настя Рыбка назвала перевод денег незнакомке глупостью

Playboy модель считает, что зачастую мужчины сами виноваты в том, что их обманывают на сайах знакомств. 

При необходимости человеку можно помочь, не отправляя деньги на карту, заявила Playboy модель, создатель онлайн школы по соблазнению, писательница, блогер Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) в пресс-центре НСН.

«Если добровольно человек деньги перевел, что можно сделать. Скинул чувак девушке 10 тысяч рублей, самостоятельно же скинул, его никто не заставлял, дуло у виска не держал. Если у вас человек просит что-то, можно помочь не деньгами. Простите мужики, но вы тупые. Если вы отправляете женщине деньги на билет, мне хочется поржать, купи ты ей билет», - отметила модель.

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Необходимо использовать сайты знакомств с осторожностью и не стесняться заявлять о мошенничествах, заявил ветеран специальной службы Московского Уголовного Розыска, общественный эксперт ГУВД, руководитель ассоциации профсоюзов полиции России Алексей Лобарев в пресс-центре НСН.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Мошенники
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