Представитель Mamba рассказал о популярных схемах «развода» на сайте знакомств
Руководитель службы безопасности сайтов знакомств Mamba Сергей Бабаджанян отметил, что самой популярной схемой остается «попрошайничество».
У мошенников огромное количество ресурсов для внедрения обманных схем на сайтах знакомств, заявил руководитель службы безопасности сайтов знакомств Mamba Сергей Бабаджанян в пресс-центре НСН.
«Самая популярная схема мошенничества – это элементарное попрошайничество, то есть, когда просят оплатить какое-то лечение, билеты на поезд, человек пишет, что застрял в другой стране, ему нужна помощь. Следующая история довольно популярная в последнее время – это история со всевозможными покупками билетов – стендап, кинотеатры. Там людей ухитряются обманывать дважды – при покупке билета на несуществующее мероприятие и при попытке вернуть деньги, когда им пишут, что встреча срывается», - рассказал он.
Ранее сообщалось, что россияне стали чаще платить за сайты знакомств. По данным сервиса ЮMoney, покупки на сайтах знакомств выросли в 4,7 раза за лето 2021 года.
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