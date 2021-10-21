Представитель Mamba рассказал о популярных схемах «развода» на сайте знакомств

У мошенников огромное количество ресурсов для внедрения обманных схем на сайтах знакомств, заявил руководитель службы безопасности сайтов знакомств Mamba Сергей Бабаджанян в пресс-центре НСН.

«Самая популярная схема мошенничества – это элементарное попрошайничество, то есть, когда просят оплатить какое-то лечение, билеты на поезд, человек пишет, что застрял в другой стране, ему нужна помощь. Следующая история довольно популярная в последнее время – это история со всевозможными покупками билетов – стендап, кинотеатры. Там людей ухитряются обманывать дважды – при покупке билета на несуществующее мероприятие и при попытке вернуть деньги, когда им пишут, что встреча срывается», - рассказал он.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще платить за сайты знакомств. По данным сервиса ЮMoney, покупки на сайтах знакомств выросли в 4,7 раза за лето 2021 года.

