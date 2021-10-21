«Я гусар, все нормально!» Ветеран угрозыска призвал финансово помогать женщинам

Мужчина должен быть воспитан как «рыцарь», тогда для него финансовая помощь женщине будет только в радость, заявил ветеран специальной службы Московского Уголовного Розыска, общественный эксперт ГУВД, руководитель ассоциации профсоюзов полиции России Алексей Лобарев в пресс-центре НСН.

«Надо наших мужчин воспитывать в плане «гусар», «мужчина», «рыцарь», поэтому, если мужчина кому-то направляет финансовые средства, мы мужчины такие, мы вас любим, вы порой не всегда финансово обеспечены, и помогаем финансово, я думаю, это нормально. Может, обманула, ничего, я гусар, все нормально. И некоторые женщины благодарят. Надо просто быть внимательными», - призвал Лобарев.

При необходимости человеку можно помочь, не отправляя деньги на карту, заявила ранее Playboy модель, создатель онлайн школы по соблазнению, писательница, блогер Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) в пресс-центре НСН.

