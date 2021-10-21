Ветеран угрозыска: Мужчины «разводят» на сайте знакомств не меньше женщин





Необходимо использовать сайты знакомств с осторожностью и не стесняться заявлять о мошенничествах, заявил ветеран специальной службы Московского Уголовного Розыска, общественный эксперт ГУВД, руководитель ассоциации профсоюзов полиции России Алексей Лобарев в пресс-центре НСН.

«На сегодня мошенничество у нас развито очень сильно, если сравнить с преступлениями – кражи, грабежи, разбои, это все меньше. Статистика на 80% поднимается по мошенничеству, по киберпреступности. Я бы не разделил, что обманывают только мужиков, тут взаимно, тут и мужики разводят. Я выезжаю в тюрьмы, колонии и беседую с этими мошенниками, мне интересно и спрашиваю их, как они обманывают. Бывают такие схемы сложные, с использованием целой группы людей», - отметил он.

Зачастую на сайтах знакомств по ту сторону экрана сидит не тот человек, который представлен на фото, заявила Playboy модель, создатель онлайн школы по соблазнению, писательница, блогер Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) в пресс-центре НСН.

