«Просите голосовое!» Настя Рыбка научила выявлять фейки на сайтах знакомств

Зачастую на сайтах знакомств по ту сторону экрана сидит не тот человек, который представлен на фото, заявила Playboy модель, создатель онлайн школы по соблазнению, писательница, блогер Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) в пресс-центре НСН.

«Просите голосовое, можно подделать видосик, можно попросить прислать фото с каким-то значком, например, «окей», она не может подготовиться, если она на самом деле большой жирный мужик. Они обычного используют фотки соседок, если вы звоните человеку по FaceTime, это сделать невозможно. Если просите отправить голосовое сообщение, вас уже не разведешь», - отметила она.

Ранее блогер отметила, что человек не просит денег у своего партнера, если в нем действительно заинтересован.

