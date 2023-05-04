05.05.2022 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Ни пройти ни проехать. Запретят ли электросамокаты в России?»

В России растет спрос на электросамокаты, в центральных областях страны аудитория этого вида транспорта увеличилась в три раза в сравнении с прошлым годом. На Дальнем Востоке прокат электросамокатов показал рост почти на 45%, а в Туле, Кисловодске и Казани - в 10 раз.

Тем временем законодатели предлагают ограничить их использование. Сенатор Совфеда Андрей Клишас предлагает разрешить перемещаться на них только в парках и частных поселках. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поддержал ограничение для использования этих техсредств в городах.

По опросам аналитиков, более трети российских граждан, проживающих в 366 населенных пунктах, выступают за запрет сервисов аренды электросамокатов. Больше всего сторонников запрета кикшеринга среди россиян в возрасте от 35 до 44 лет.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

В связи с чем так резко возросла аудитория пользования электросамокатами?

Почему электросамокаты хотят запретить или ограничить?

Действительно ли растет количество ДТП с участием электросамокатов?

Как часто россияне покупают электросамокаты?

С какого возраста сегодня могут пользоваться электросамокатами?

Участники пресс-конференции:

Дмитрий Гусев , первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по контролю, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия - За правду» в Госдуме;

, первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по контролю, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия - За правду» в Госдуме; Ксения Эрдман, директор Ассоциации операторов микромобильности.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



