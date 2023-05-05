Ассоциация операторов микромобильности предложила проводить рейды по электросамокатчикам

«Имеет смысл в этом сезоне начинать рейды с ГИБДД, с участием экспертов, операторов. Мы могли бы в начале в каком-то формате рекомендательном их проводить, а в последствии уже ужесточая меры… Мне бы не хотелось скатываться до палочной системы, но безопасность важнее всего. Если люди прочувствуют, что любое нарушение будет влечь за собой наказание, результат будет», - сказала Эрдман.

Ранее Ксения Эрдман в разговоре с НСН заявила, что запрет для чиновников стал полюбившимся форматом решения проблемы. По ее словам, индустрия средств индивидуальной мобильности (СИМ) может оказаться не исключением.

