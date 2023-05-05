Ассоциация операторов микромобильности предложила проводить рейды по электросамокатчикам
Не нужно скатываться до палочной системы, но безопасность важнее всего, отметила в эфире НСН Ксения Эрдман.
В этом сезоне необходимо начать проводить рейды по электросамокатчикам, люди должны понимать, что за любое нарушение последует наказание, заявила директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в пресс-центре НСН.
«Имеет смысл в этом сезоне начинать рейды с ГИБДД, с участием экспертов, операторов. Мы могли бы в начале в каком-то формате рекомендательном их проводить, а в последствии уже ужесточая меры… Мне бы не хотелось скатываться до палочной системы, но безопасность важнее всего. Если люди прочувствуют, что любое нарушение будет влечь за собой наказание, результат будет», - сказала Эрдман.
Ранее Ксения Эрдман в разговоре с НСН заявила, что запрет для чиновников стал полюбившимся форматом решения проблемы. По ее словам, индустрия средств индивидуальной мобильности (СИМ) может оказаться не исключением.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+4 215 / сут.
Умерли
398 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+6 667 / сут.
- В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
- На Украине заявили о недовольстве ВСУ Зеленским
- В ВОЗ отменили статус глобальной пандемии COVID-19
- Шойгу поставил задачу контролировать поставки вооружения группировкам в зону СВО
- Санду выразила надежду, что Молдавия вступит в ЕС и вернет Приднестровье
- Песков: в Кремле не будет традиционного приема на День Победы
- Врач назвал способы защититься от аллергии без лекарств
- СМИ: Неопознанный беспилотник попытался атаковать самолет в «Шереметьево»
- Nintendo продолжит работать в России
- Пригожин рассказал о профессиональных качествах бывшего замглавы Минобороны Мизинцева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru