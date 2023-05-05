Депутат Гусев заявил, что электросамокаты не запретят в России
Власти сделают так, что пользование электросамокатами будет безопасным, отметил в эфире НСН Дмитрий Гусев.
Электросамокаты не смогут запретить в России, но управление ими будет отрегулировано, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по контролю, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия - За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев в пресс-центре НСН.
«Никто электросамокаты не запетит в России. Но мы в Госдуме и в нашей партии сделаем так, что пользование этими самокатами будет безопасным и для тех, кто их водит, и для тех, кто окружает этих людей. Нужно регулировать это так же, как и обращение со всеми транспортными средствами», - сказал Гусев.
Ранее Ксения Эрдман в разговоре с НСН заявила, что запрет для чиновников стал полюбившимся форматом решения проблемы. По ее словам, индустрия средств индивидуальной мобильности (СИМ) может оказаться не исключением.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+4 215 / сут.
Умерли
398 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+6 667 / сут.
- В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
- На Украине заявили о недовольстве ВСУ Зеленским
- В ВОЗ отменили статус глобальной пандемии COVID-19
- Шойгу поставил задачу контролировать поставки вооружения группировкам в зону СВО
- Санду выразила надежду, что Молдавия вступит в ЕС и вернет Приднестровье
- Песков: в Кремле не будет традиционного приема на День Победы
- Врач назвал способы защититься от аллергии без лекарств
- СМИ: Неопознанный беспилотник попытался атаковать самолет в «Шереметьево»
- Nintendo продолжит работать в России
- Пригожин рассказал о профессиональных качествах бывшего замглавы Минобороны Мизинцева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru