Депутат Гусев заявил, что электросамокаты не запретят в России

Власти сделают так, что пользование электросамокатами будет безопасным, отметил в эфире НСН Дмитрий Гусев. 

Электросамокаты не смогут запретить в России, но управление ими будет отрегулировано, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по контролю, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия - За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев в пресс-центре НСН.

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«Никто электросамокаты не запетит в России. Но мы в Госдуме и в нашей партии сделаем так, что пользование этими самокатами будет безопасным и для тех, кто их водит, и для тех, кто окружает этих людей. Нужно регулировать это так же, как и обращение со всеми транспортными средствами», - сказал Гусев.

Ранее Ксения Эрдман в разговоре с НСН заявила, что запрет для чиновников стал полюбившимся форматом решения проблемы. По ее словам, индустрия средств индивидуальной мобильности (СИМ) может оказаться не исключением.

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ФОТО: РИА Новости
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