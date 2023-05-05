Депутат Гусев заявил, что электросамокаты не запретят в России

«Никто электросамокаты не запетит в России. Но мы в Госдуме и в нашей партии сделаем так, что пользование этими самокатами будет безопасным и для тех, кто их водит, и для тех, кто окружает этих людей. Нужно регулировать это так же, как и обращение со всеми транспортными средствами», - сказал Гусев.

Ранее Ксения Эрдман в разговоре с НСН заявила, что запрет для чиновников стал полюбившимся форматом решения проблемы. По ее словам, индустрия средств индивидуальной мобильности (СИМ) может оказаться не исключением.

