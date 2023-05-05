«В снег по дорогам!»:Названа опасность электровелосипедов

«Есть специальные велосипедные дорожки, по которым все ездят. Но опасность представляют не обычные велосипеды, а велосипеды с моторчиком. Мы уже не замечаем, что курьеры ездят и по тротуарам, и по дорогам, и в зиму, и в снег. Это опасно, прежде всего, для самих этих людей. На обычных велосипедах люди быстро не разгоняются. Люди ездят в парках, в специально отведенных местах, никто никому не мешает, это безопасно, все ездят в шлемах», - сказал Гусев.

Ранее Ксения Эрдман в разговоре с НСН заявила, что запрет для чиновников стал полюбившимся форматом решения проблемы. По ее словам, индустрия средств индивидуальной мобильности (СИМ) может оказаться не исключением.

