«В снег по дорогам!»:Названа опасность электровелосипедов
Курьеры ездят на велосипедах с мотором и по тротуарам, и по дорогам, отметил в эфире НСН депутат Дмитрий Гусев.
Для россиян опасны не обычные велосипеды, а велосипеды с мотором, рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по контролю, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия - За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев в пресс-центре НСН.
«Есть специальные велосипедные дорожки, по которым все ездят. Но опасность представляют не обычные велосипеды, а велосипеды с моторчиком. Мы уже не замечаем, что курьеры ездят и по тротуарам, и по дорогам, и в зиму, и в снег. Это опасно, прежде всего, для самих этих людей. На обычных велосипедах люди быстро не разгоняются. Люди ездят в парках, в специально отведенных местах, никто никому не мешает, это безопасно, все ездят в шлемах», - сказал Гусев.
Ранее Ксения Эрдман в разговоре с НСН заявила, что запрет для чиновников стал полюбившимся форматом решения проблемы. По ее словам, индустрия средств индивидуальной мобильности (СИМ) может оказаться не исключением.
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