В России перечислили три пункта для регулирования движения электросамокатов

ГИБДД обязано контролировать соблюдение требований к движению электросамокатов, отметила в эфире НСН Ксения Эрдман. 

Необходимо четко разграничить участки, где могут ездить электросамокаты, также следует формировать культуру вождения россиян, заявила директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в пресс-центре НСН.

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«Обеспечение безопасности – это, прежде всего, разведение участников дорожного движения. Пешеходы – на пешеходной зоне. Велосипедисты, владельцы СИМ остаются на велоинфраструктуре. Желательно не допускать их на дорожную часть. Второй пункт – это формирование культуры вождения. Кроме того, это контроль соблюдения требований, мы ждем этого от ГИБДД», - сказала Эрдман.

Ранее Ксения Эрдман в разговоре с НСН заявила, что запрет для чиновников стал полюбившимся форматом решения проблемы. По ее словам, индустрия средств индивидуальной мобильности (СИМ) может оказаться не исключением.

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ФОТО: РИА Новости
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