В России перечислили три пункта для регулирования движения электросамокатов

«Обеспечение безопасности – это, прежде всего, разведение участников дорожного движения. Пешеходы – на пешеходной зоне. Велосипедисты, владельцы СИМ остаются на велоинфраструктуре. Желательно не допускать их на дорожную часть. Второй пункт – это формирование культуры вождения. Кроме того, это контроль соблюдения требований, мы ждем этого от ГИБДД», - сказала Эрдман.

Ранее Ксения Эрдман в разговоре с НСН заявила, что запрет для чиновников стал полюбившимся форматом решения проблемы. По ее словам, индустрия средств индивидуальной мобильности (СИМ) может оказаться не исключением.

