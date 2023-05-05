Депутат Гусев предложил приравнять электросамокаты к автомобилям и мотоциклам
Необходимо ввести экзамен на права для водителей электросамокатов, отметил в эфире НСН депутат Дмитрий Гусев.
Электросамокаты необходимо приравнять к автомобилям и мотоциклам, это такое же транспортное средство, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по контролю, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия - За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев в пресс-центре НСН.
«Как только наступает тепло, люди садятся на самокаты: на свои, на арендованные, и начинают сбивать друг друга. Это неправильно. На сегодняшний день никаких законопроектов по этому поводу нет, есть обсуждения. Электросамокаты – это такое же транспортное средство, как и все остальные: машины, мотоциклы, скутеры. К нему надо относиться, как к источнику повышенной опасности и регулировать законодательством. Тот, кто садится на самокат, должен подчиняться правилам дорожного движения. У человека должны быть права», - сказал Гусев.
Ранее Ксения Эрдман в разговоре с НСН заявила, что запрет для чиновников стал полюбившимся форматом решения проблемы. По ее словам, индустрия средств индивидуальной мобильности (СИМ) может оказаться не исключением.
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