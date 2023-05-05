В Ассоциации операторов микромобильности указали на опасность частных электросамокатов

«С кикшеринг самокатами все довольно предсказуемо: на программном уровне заложены ограничение скорости и зона запрета движения. Я бы больше волновалась на тему частных электросамокатов и частных средств индивидуальной мобильности. Сейчас они ограничены только совестью самого владельца», - сказала Эрдман.

Ранее Ксения Эрдман в разговоре с НСН заявила, что запрет для чиновников стал полюбившимся форматом решения проблемы. По ее словам, индустрия средств индивидуальной мобильности (СИМ) может оказаться не исключением.

