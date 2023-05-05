В Ассоциации операторов микромобильности указали на опасность частных электросамокатов

В частные электросамокаты не заложены ограничение скорости и зона запрета движения, отметила в эфире НСН Ксения Эрдман.

Наиболее опасны не те электросамокаты, которые можно арендовать, а частные электросамокаты, рассказала директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в пресс-центре НСН.

В России перечислили три пункта для регулирования движения электросамокатов

«С кикшеринг самокатами все довольно предсказуемо: на программном уровне заложены ограничение скорости и зона запрета движения. Я бы больше волновалась на тему частных электросамокатов и частных средств индивидуальной мобильности. Сейчас они ограничены только совестью самого владельца», - сказала Эрдман.

Ранее Ксения Эрдман в разговоре с НСН заявила, что запрет для чиновников стал полюбившимся форматом решения проблемы. По ее словам, индустрия средств индивидуальной мобильности (СИМ) может оказаться не исключением.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Россияэлектросамокат

Горячие новости

Все новости

партнеры