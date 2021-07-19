20.07.2021 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Нет вакцины – нет зарплаты. Санкции для не привитых становятся неизбежны?»

Обязательная вакцинация части сотрудников в определённых сферах активно вводится по всей стране. Первым регионом стала Москве, где уже была выполнена задача по необходимой вакцинации. Вторую прививку работники установленных сфер в этом регионе должны будут получить до 15 августа, когда, вероятно, и начнут отстранять не привитых без сохранения заработной платы. Однако, некоторые регионы обгоняют столицу в вводимых мерах и жителей Псковской области, например, начнут отстранять уже с 23 июля. Альтернатива для работодателя – получить штраф до полумиллиона рублей, а для работника – искать новую работу. А в конце прошлой недели Роструд ещё сильнее «закрутил гайки», разрешив отстранять без сохранения заработной платы не привитых сотрудников на удалёнке. В ведомстве отметили, что дистанционный формат работы не является альтернативой вакцинации. Ситуацию обостряет то, что во многих регионах до сих пор не хватает вакцины на всех желающих привиться.

В ходе пресс-конференции её участники расскажут о потенциальном числе людей, оставшихся без зарплаты или даже без работы из-за вакцинации и их дальнейшей судьбе в постковидном мире

Участники пресс-конференции:

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин;

Президент Союза профсоюзов России Дмитрий Галочкин;

Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов;

Приглашены:

Глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

