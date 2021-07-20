Депутат Фёдоров уравнял призывы к отказу от вакцины и призывы к суициду

«Инициатива ввести уголовное наказание направлена не на какое-то воздействие за отказ – у нас добровольная вакцинация, а за пропаганду действий с использованием средств массовой информации, направленную на создание определенной картины. Фактически, это призыв к суициду. У нас, например, запрещена пропаганда курения, алкоголя, суицида. Мы это знаем и даже привлекаем к ответственности. Вспомните «Синий кит» (игра, создатель которой получил реальный срок за склонение детей к суициду – прим. НСН) и прочее. Сама по себе эта методика существует, просто ее надо рассматривать как методику, действующую в стране. Пропаганду против прививки можно отнести к пропаганде против собственного здоровья», - отметил депутат.

Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отверг уголовное наказание за призывы не прививаться.

