Депутат Фёдоров уравнял призывы к отказу от вакцины и призывы к суициду
Пропаганду против прививки можно отнести как пропаганду против собственного здоровья, считает депутат Евгений Федоров.
Призывы к отказу от вакцинации можно сравнить с призывами к суициду, заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров на пресс-конференции НСН.
«Инициатива ввести уголовное наказание направлена не на какое-то воздействие за отказ – у нас добровольная вакцинация, а за пропаганду действий с использованием средств массовой информации, направленную на создание определенной картины. Фактически, это призыв к суициду. У нас, например, запрещена пропаганда курения, алкоголя, суицида. Мы это знаем и даже привлекаем к ответственности. Вспомните «Синий кит» (игра, создатель которой получил реальный срок за склонение детей к суициду – прим. НСН) и прочее. Сама по себе эта методика существует, просто ее надо рассматривать как методику, действующую в стране. Пропаганду против прививки можно отнести к пропаганде против собственного здоровья», - отметил депутат.
Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отверг уголовное наказание за призывы не прививаться.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru