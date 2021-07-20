В Госдуме предупредили о «гибели государства» из-за «антиковидной» пропаганды
Если россияне не вакцинируются, то погибнут как народ, считает депутат Евгений Федоров.
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров на пресс-конференции НСН заявил, что в связи с разработкой американскими лабораториями вирусов в качестве оружия необходимо принимать решения, касающиеся национальной безопасности. Он напомнил, что о таких разработках Совбез России докладывал несколько лет назад.
«Я считаю, нам нужно принимать серьезные решения, касающиеся национальной безопасности. И раз уж мы не можем, как Китай, ввести карантин – в силу прав человека, который имеет право посещать Куршевель, Мальдивы и Турцию и привезти оттуда болезнь, - то хотя бы мы должны использовать метод вакцинации. Хотя лучше бы был двухнедельный карантин. И надо поднять уровень вакцинации до европейского, американского, иначе возникает желание использовать от России те методы, от которых Россия из-за антиковидной пропаганды не защищена. Необходимо по соображениям национальной безопасности поднять общий уровень противодействия нации этому биооружию – то есть провести вакцинирование. Ну, должен же быть здравый общественный смысл! Иначе мы просто погибнем как народ, и наше государство прекратит своё существование», - заявил парламентарий.
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