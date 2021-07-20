«Нет прививки – до свидания!» Детей не пустят в школы и секции без вакцины от COVID-19

Эксперты в пресс-центре НСН поделились мнением по поводу вакцинации детей и подростков.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров напомнил, что в Китае вакцинация от COVID-19 проводится с трехлетнего возраста, и это помогает снизить детскую смертность.

«Пусть найдут человека, который сегодня любого человека, который не привился с трехдневного возраста хоть чем-то – это нормально. Либо мы пойдем по пути детской смертности, какая была двести лет назад. Тогда она составляла 50-60 процентов от родившихся детей. Либо мы пойдем по пути вакцинации. Почему это не должно распространяться на COVID-19? По пятнадцать вакцин на человека сейчас прививают! Если человек отказывается от 16-ой, это не здравый смысл, это пропаганда! И это касается и детей», - заявил Федоров.