«Нет прививки – до свидания!» Детей не пустят в школы и секции без вакцины от COVID-19
Отказ от приема непривитых детей и подростков в образовательные учреждения не противоречит закону.
Эксперты в пресс-центре НСН поделились мнением по поводу вакцинации детей и подростков.
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров напомнил, что в Китае вакцинация от COVID-19 проводится с трехлетнего возраста, и это помогает снизить детскую смертность.
«Пусть найдут человека, который сегодня любого человека, который не привился с трехдневного возраста хоть чем-то – это нормально. Либо мы пойдем по пути детской смертности, какая была двести лет назад. Тогда она составляла 50-60 процентов от родившихся детей. Либо мы пойдем по пути вакцинации. Почему это не должно распространяться на COVID-19? По пятнадцать вакцин на человека сейчас прививают! Если человек отказывается от 16-ой, это не здравый смысл, это пропаганда! И это касается и детей», - заявил Федоров.
В свою очередь президент Союза адвокатов России Игорь Трунов отметил, что отказ в приеме непривитых детей и подростков в школы, университеты и спортивные секции абсолютно законный.
«Существует календарь профилактических прививок, существует закон об иммунной профилактике инфекционных болезней, статья пятая говорит об отказе в приеме в образовательные учреждения детей, не привитых в связи с календарем профилактических прививок, в числе которых есть и COVID. Так что вопрос однозначно решен, решен давно. И это не новость дня. Нет прививки – до свидания! Отказ по спортзалам, школам, университетам», - пояснил Трунов.
Ранее доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о причинах «досрочной» вакцинации подростков.
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