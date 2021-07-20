Профсоюзы призвали ввести режим ЧС в связи с COVID-19

«Вот у нас главные санитарные врачи регионов выступают с информационным письмом, которое воспринимается как нормативно-правовой акт. Я считаю, что нужно делать это на самом высоком уровне и брать на себя политическую волю. Если нужно принимать меры, тогда это должен быть не уровень главврача региона, а уровень правительства и президента. Кто тогда понесет ответственность, если экономика ляжет набок? Надо говорить о чрезвычайной ситуации», - призвал собеседник НСН.

Ранее вирусолог Михаил Щелканов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» раскритиковал «мягкую» борьбу властей с COVID-19.

