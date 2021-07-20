Профсоюзы: В России не соблюдаются права человека в связи с COVID

«Есть такая практика, когда работодателей обязывают принять меры в отношении своих работников, которые не прививаются. Есть судебная практика в регионах в тех отраслях, где не предусматриваются медицинские книжки, где нет требований к прививкам, что сами требования власти незаконны. У нас очень нехорошая статистика. Очень много людей, которые принципиально не понимают происходящее. Есть недоверие к органам власти сначала в связи с введением QR-кодов, потом - в связи с их отменой. Многие в этой связи считают себя обманутыми. Очень много будет отказников от второй прививки», - посетовал эксперт.

Собеседник НСН отметил, что нужно вводить ограничения точечно и с разъяснениями для людей.

«Должна быть последовательность, а у нас правила игры меняются постоянно. Это происходит раз в неделю, уследить невозможно. Тем же работодателям нужно на 10 работников 100 юристов, которые их будут консультировать. Самое страшное – непредсказуемые действия со стороны власти порождают недоверие со стороны людей. Впереди выборы, и картина может быть печальной», - резюмировал Галочкин.

Ранее президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в интервью Telegrаm-каналу «Радиоточка НСН» объяснил, почему врачи не доверяют вакцинам от COVID-19

