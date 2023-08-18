22.08.2023 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Некому водить. Почему сложилась критическая ситуация с водителями грузовиков в России?»

Дефицит кадров в отрасли оценивается в 21%. Эксперты говорят о о том, что прослеживается «катастрофическая нехватка» водителей большегрузов массой более 3,5 т (категория Е), особенно это коснулось междугородних перевозок. Из-за нехватки водителей в автопарках простаивают автомобили, а транспортные компании терпят убытки. Чтобы компенсировать финансовые потери, транспортники поднимают тарифы на перевозки, из-за чего в свою очередь дорожают товары на полках магазинов.

Представители крупнейших транспортных компаний предлагают свое решение проблемы при помощи привлечения мигрантов из стран Центральной Азии и Закавказья, а со стороны государства хотят решить проблему за счет введения масштабной программы подготовки водителей в колледжах, которую необходимо начать проводить немедленно.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Почему возник дефицит водителей грузовых автомобилей?

На сколько острая нехватка кадров сегодня в отрасли?

Каким образом государство может помочь в решении проблемы?

Сколько мигрантов необходимо для восстановления ситуации?

Что изменит использование в отрасли беспилотного транспорта?

Участники пресс-конференции:

Олег Игоревич Торош - Президент Общероссийской Общественной Организации «Водители России»

- Президент Общероссийской Общественной Организации «Водители России» Тарас Иванович Коваль – Президент Ассоциации транспортных экспертов и специалистов (АТЭС)

– Президент Ассоциации транспортных экспертов и специалистов (АТЭС) Виктор Петрович Иванченко - заместитель руководителя департамента тахографии Национальной ассоциации предприятий автомобильного транспорта (НАПТА)

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

