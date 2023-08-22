«Процветает соцдемпинг»: Перевозчики экономят на водителях из-за конкуренции

«В любом бизнесе, чтобы зарабатывать, нужно либо поднимать ставки, стоимость продукта, либо уменьшать расходную часть. Поднимать ставки в грузовых автоперевозках достаточно сложно… Сложно объяснить грузовладельцу, почему необходимо это сделать. Перевозчик считает экономику через стоимость километра и часа, а грузовладельца интересует повышение себестоимости продукта за счет транспортной составляющей… Поднимать ставки за километр возможно, но нужны современные технологии. Тут у нас сложности: во-первых, слабый контроль. И во-вторых, это низкая квалификация кадров, и не только водительских, когда транспортники не могут объяснить грузовладельцам, что для них, несмотря на большую стоимость перевозки, транспортная стоимость в товаре будет ниже. Поэтому большая часть рынка играет на понижение – со всех сторон, в том числе понижение оплаты и условий труда водителей. Среди наших коллег это называется социальным демпингом: конкурентных преимуществ достигают за счет работы водителя с более низкой зарплатой и в худших условиях, чем при соблюдении норм законодательства. К сожалению, это норма», - сказал собеседник НСН.

По его словам, в решение этого вопроса необходимо вмешаться государству.



«На наш взгляд, необходимо этот вопрос остро поднять, государство должно обратить на это внимание. Часто коллеги-перевозчики говорят, что социально-экономические нормы, соблюдение норм по безопасности приведут к удорожанию товара. На самом деле это не так», - указал Коваль.

Ранее президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин в интервью «Радиоточке НСН» заявил, что транспортным компаниям сегодня не хватает от 100 до 150 тысяч водителей, даже повышение зарплат не помогает привлекать молодежь в отрасль.

