«Водители России»: Пробация поможет решить проблему с дефицитом кадров
Глава «Водителей России» Олег Торош в эфире НСН не поддержал идею решения кадровой проблемы с помощью мигрантов, предложив другой вариант – пробацию.
Президент Общероссийской Общественной Организации «Водители России» Олег Торош в пресс-центре НСН призвал привлекать в транспортную сферу сначала российских граждан, а только потом думать о приезжих.
«Это сложная задача. Водитель-экспедитор – это не только человек, который управляет транспортным средством. Это человек, который еще должен иметь компетенции по заполнению документов, по общению с грузоотправителями, по креплению грузов и так далее. Поэтому наша позиция как общественной организации – сначала надо уделить внимание гражданам России. Оперативно решить проблему может помочь программа пробации. Идея требует доработки, мы общаемся с Минтрансом на эту тему. Но если говорить о вовлечении молодежи с вовлечением сроком от одного до пяти лет, то программа может заработать уже в следующем году», - сказал собеседник НСН.
Закон о пробации позволяет привлекать к работе правонарушителей – например, освободившихся по УДО или приговоренных к принудительным работам.
Ранее президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин в интервью «Радиоточке НСН» заявил, что транспортным компаниям сегодня не хватает от 100 до 150 тысяч водителей, даже повышение зарплат не помогает привлекать молодежь в отрасль.
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