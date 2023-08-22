«Водители России»: Пробация поможет решить проблему с дефицитом кадров

«Это сложная задача. Водитель-экспедитор – это не только человек, который управляет транспортным средством. Это человек, который еще должен иметь компетенции по заполнению документов, по общению с грузоотправителями, по креплению грузов и так далее. Поэтому наша позиция как общественной организации – сначала надо уделить внимание гражданам России. Оперативно решить проблему может помочь программа пробации. Идея требует доработки, мы общаемся с Минтрансом на эту тему. Но если говорить о вовлечении молодежи с вовлечением сроком от одного до пяти лет, то программа может заработать уже в следующем году», - сказал собеседник НСН.

Закон о пробации позволяет привлекать к работе правонарушителей – например, освободившихся по УДО или приговоренных к принудительным работам.



Ранее президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин в интервью «Радиоточке НСН» заявил, что транспортным компаниям сегодня не хватает от 100 до 150 тысяч водителей, даже повышение зарплат не помогает привлекать молодежь в отрасль.

