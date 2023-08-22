«Дефицит - 25%»: В отрасли предупредили о грядущих проблемах с грузоперевозками
В транспортной отрасли есть профицит заказов и огромный дефицит рабочих кадров, заявил НСН глава «Водители России» Олег Торош.
Президент Общероссийской Общественной Организации «Водители России» Олег Торош в пресс-центре НСН рассказал о серьезном дефиците кадров в транспортной отрасли.
«Одна из основных задач, которая стоит перед транспортной отраслью на сегодняшний день и в перспективе на ближайшие 5-10 лет - решение кадрового вопроса, так как есть профицит заказов и огромный дефицит кадров. В сухой статистике, не хватает кадров по отрасли до 25%, где проблемой является не то, что у них низкий уровень зарплаты, а то, что транспортная отрасль и профессия водителя, к сожалению, не поддержана в информационном пространстве. Другими словами, у нас низкая престижность профессии водителя. Плюс наряду с нехваткой кадров мы имеет проблему со средним возрастом водителей по отрасли - 50 лет и выше. Это говорит о том, что если мы с вами сегодня не начнем работать над решением этой задачи, то через пять лет мы получим огромную нехватку кадров и острую проблему в перевозке грузов по всей стране. Хочу напомнить, что транспортная отрасль - кровь экономики любого государства», - сказал собеседник НСН.
Ранее президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин в интервью «Радиоточке НСН» заявил, что стоимость грузоперевозок в России выросла из-за увеличения затрат самих перевозчиков.
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