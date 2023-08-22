Автопилот не помеха: Профессия водителя будет востребована еще более 15 лет
Профессия водителя будет востребована еще 10-15, а то и 20 лет, заявил НСН глава АТЭС Тарас Коваль.
Президент Ассоциации транспортных экспертов и специалистов (АТЭС) Тарас Коваль в пресс-центре НСН заверил, что не смотря на беспилотные грузовики, водители-экспедиторы все равно будут нужны.
«Уверяю водителей, что не смотря на запуск беспилотных грузовиков в течение минимум 10-15, а то и 20 лет в кабине точно будет находиться человек. Профессия водителя будет востребована. За это можете не переживать», - сказал собеседник НСН.
Ранее президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин в интервью «Радиоточке НСН» заявил, что транспортным компаниям сегодня не хватает от 100 до 150 тысяч водителей, даже повышение зарплат не помогает привлекать молодежь в отрасль.
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