Ищите на селе: В отрасли указали, где искать водителей-экспедиторов

«В России сейчас порядка 8,5 млн человек сельской молодежи. Из них 50% находятся в занятости. Вывод: те соискатели, которых ищут все транспортные компании, находятся как раз на сельских территориях. Поэтому в первую очередь нужна работа с вовлечением молодежи с сельских территорий. Мы вместе с Росмолодежью, такими компаниями, как GLT формируем программы информирования сельской молодежи и ее вовлечения в транспортную сферу, в том числе через профориентационные площадки. Например, в Ставрополе мы проведем всероссийский этап конкурса водительского мастерства на звание лучшего водителя России…», - сказал собеседник НСН.

По его словам, «Водители России» подготовили программу обучения по формированию компетенций водителя-экспедитора.



«Второе – это стажировки с рядом компаний, в том числе с нашими партнерами. Мы проводим стажировочные экскурсии преимущественно для сельских территорий, выстраиваем отношения с ПАО «КамАЗ» по проведению стажировок в дилерских центрах и транспортных компаниях. И третье – подготовили программу обучения по формированию компетенций водителя-экспедитора. А с учетом начала использования беспилотных грузовиков мы создали программу обучения «оператор транспортного средства». Выпускники нашего учебного центра будут трудоустроены без опыта работы в транспортных компаниях», - отметил Торош.