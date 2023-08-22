Ищите на селе: В отрасли указали, где искать водителей-экспедиторов

Комплексный подход к повышению престижности профессии водителя позволит нам решить проблему отсутствия кадров в отрасли в ближайшие 3-5 лет, заявил НСН глава «Водителей России» Олег Торош.

Президент Общероссийской Общественной Организации «Водители России» Олег Торош в пресс-центре НСН рассказал, как организация помогает в борьбе с дефицитом кадров а транспортной отрасли.

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«В России сейчас порядка 8,5 млн человек сельской молодежи. Из них 50% находятся в занятости. Вывод: те соискатели, которых ищут все транспортные компании, находятся как раз на сельских территориях. Поэтому в первую очередь нужна работа с вовлечением молодежи с сельских территорий. Мы вместе с Росмолодежью, такими компаниями, как GLT формируем программы информирования сельской молодежи и ее вовлечения в транспортную сферу, в том числе через профориентационные площадки. Например, в Ставрополе мы проведем всероссийский этап конкурса водительского мастерства на звание лучшего водителя России…», - сказал собеседник НСН.

По его словам, «Водители России» подготовили программу обучения по формированию компетенций водителя-экспедитора.

«Второе – это стажировки с рядом компаний, в том числе с нашими партнерами. Мы проводим стажировочные экскурсии преимущественно для сельских территорий, выстраиваем отношения с ПАО «КамАЗ» по проведению стажировок в дилерских центрах и транспортных компаниях. И третье – подготовили программу обучения по формированию компетенций водителя-экспедитора. А с учетом начала использования беспилотных грузовиков мы создали программу обучения «оператор транспортного средства». Выпускники нашего учебного центра будут трудоустроены без опыта работы в транспортных компаниях», - отметил Торош.

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Вдобавок он рассказал, что как «Водители России» совместно с SMP Racing прорабатывают возрождение кольцевых гонок на грузовиках в 2025 году.

«Комплексный подход к повышению престижности профессии водителя позволит нам решить проблему отсутствия кадров в отрасли в ближайшие 3-5 лет», - подчеркнул Торош.

Ранее президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин в интервью «Радиоточке НСН» заявил, что транспортным компаниям сегодня не хватает от 100 до 150 тысяч водителей, даже повышение зарплат не помогает привлекать молодежь в отрасль.

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ФОТО: "Водители России"
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