«Никакого престижа»: Водители уходят в частный бизнес из-за заблуждений

«На данный момент мое мнение, что уже лет 15 как престиж профессии водителя падает. Старое поколение водителей, которые шли туда как на престижную работу, и понимали: отработал – пошел отдыхать. Водители начали ездить по 15-20 часов за рулем. Никакого престижа! На заправке в шортах вылез, заправился, грязный, не спавший поехал дальше… Молодежь же сейчас нацелена на социальное обеспечение: чтобы время на семью было, полноценный отдых… А складывается впечатление, что это круглосуточная работа с ночевками в лесу. И большинство перевозчиков уходят в свой частный бизнес. Покупают «Газель», 3 тонны, поставил рессоры, загрузил товар и поехал. Частник в 4 утра загрузился в Нижнем Новгороде, в 12 разгрузил «Газель» в Москве, загрузился, и в 19-20 часов привез груз обратно в Нижний. Профессиональный водитель себе такого позволить не сможет, он только до Москвы доедет. И ему, соответственно, платить нужно больше. По расчетам, частники зарабатывают в два раза больше в день. Ответственности он не несет, за перегруз его не накажут… », - сказал собеседник НСН.

По его словам, государство должно урегулировать проблемы с частным бизнесом в транспортной сфере.

«Без государства невозможно полностью навести порядок в этом бизнесе. Необходимы жесткие меры по контролю… Не хочу покуситься на заработки частных лиц, но от них страдают большие перевозчики, страдает государство… Потому что перевозка на «Газели» - 4-5 тонн, половину груза большого грузовика. И логисту зачем грузовик заказывать? Частнику на «Газели» проще пройти там, где грузовое движение запрещено, ему не нужны пропуска, их не останавливают для проверок», - отметил Иванченко.

Причина дефицита кадров в транспортной отрасли - неосведомленность молодежи о профессии водителя-экспедитора, заявил ранее «Радиоточке НСН» президент Общероссийской Общественной Организации «Водители России».

