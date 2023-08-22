Люди не знают: В отрасли призвали рассказывать молодежи о профессии водителя
Причина дефицита кадров в транспортной отрасли - неосведомленность молодежи о профессии водителя-экспедитора, заявил НСН глава «Водители России» Олег Торош.
Президент Общероссийской Общественной Организации «Водители России» Олег Торош в пресс-центре НСН призвал больше рассказывать населению о профессии водителя-экспедитора.
«Причина дефицита водителей не в зарплатах, так как средняя оплата труда водителя составляет от 80 до 250 тысяч рублей. Все зависит от характера перевозимых грузов и от региона. Причина в том, что люди, особенно молодые граждане, не проинформированы о том, какая есть сегодня профессия водителя-экспедитора», - сказал собеседник НСН.
Ранее президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин в интервью «Радиоточке НСН» заявил, что транспортным компаниям сегодня не хватает от 100 до 150 тысяч водителей, даже повышение зарплат не помогает привлекать молодежь в отрасль.
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