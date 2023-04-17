19.04.2023 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Не взлетим, так поплаваем. Развитие яхтенной отрасли в России в условиях мировых ограничений»

Яхтинг является одним из самых прибыльных и востребованных видов туризма в мире, поскольку сочетает активный отдых у воды, зрелищность и возможность отдохнуть от городской суеты. В России, несмотря на большое количество озер, рек и морей, он пока не развит в достаточной степени. Реальный спрос, значительно превосходит предложение. В связи с этим Правительство России утвердило "Концепцию развития яхтенного туризма в РФ на период до 2030 года". И уже сегодня парусный спорт выходит на новый виток развития в России. Появляется детский парусный спорт, и открываются новые профессиональные школы. Реализуются серьезные спортивные проекты и проводятся турниры международного уровня.

В ходе эфира, участники пресс-конференции расскажут:

Как Tenzor Sailing Academy сегодня развивают детский парусный спорт в России?

Чем уникален новый яхтенный проект с детской парусной академией в СберСити?

Почему спрос на детские парусные секции неуклонно растет и превращается в устойчивый тренд?

Как парусный спорт России развивается в условиях мировых ограничений?

Где олимпийцам и профессиональным яхтсменам поддерживать спортивную форму в России?

Как импортозамещение сказалось на яхтенной отрасли в России?

Участники пресс-конференции:

Цепляева Екатерина - генеральный директор сети яхт-клубов Tenzor Sailing Club;

- генеральный директор сети яхт-клубов Tenzor Sailing Club; Фролова Мария - главный тренер сети детских парусных академий Tenzor Sailing Academy;

- главный тренер сети детских парусных академий Tenzor Sailing Academy; Беспутин Константин - профессиональный яхтсмен, чемпион мира, мастер спорта международного класса, тактик команды "Русские Богатыри";

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

