Главный тренер Tenzor Sailing Club: Школьникам хватает 10 занятий для управления яхтой

Главный тренер сети детских парусных академий Tenzor Sailing Academy Мария Фролова в пресс-центре НСН рассказала, программами каких стран руководствуются наставники при обучении парусному спорту, а также назвала достаточное для управления начальной яхтой количество занятий.

«Мы обобщили весь опыт, основываясь на французской, австралийской и новозеландской программах. У них существуют программы для школ, когда в школьном классе дети приходят в яхт-клуб и «выходят» по двое-трое человек. В начальных яхтах «Оптимист», и спустя 8-10 занятий они могут управлять этой маленькой яхтой», - сказала Фролова.

Главная задача тренера заключается в том, чтобы обучить максимальное количество школьников ходить на яхте, добавила она.

Ранее глава яхт-клубов Tenzor Sailing Club Екатерина Цепляева в пресс-центре НСН назвала места для занятия парусным спортом в Москве и Подмосковье.

