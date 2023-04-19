Главный тренер Tenzor Sailing Club: Школьникам хватает 10 занятий для управления яхтой
19 апреля 202312:59
Главный тренер сети детских парусных академий Tenzor Sailing Academy Мария Фролова в пресс-центре НСН рассказала, программами каких стран руководствуются наставники при обучении парусному спорту, а также назвала достаточное для управления начальной яхтой количество занятий.
«Мы обобщили весь опыт, основываясь на французской, австралийской и новозеландской программах. У них существуют программы для школ, когда в школьном классе дети приходят в яхт-клуб и «выходят» по двое-трое человек. В начальных яхтах «Оптимист», и спустя 8-10 занятий они могут управлять этой маленькой яхтой», - сказала Фролова.
Главная задача тренера заключается в том, чтобы обучить максимальное количество школьников ходить на яхте, добавила она.
Ранее глава яхт-клубов Tenzor Sailing Club Екатерина Цепляева в пресс-центре НСН назвала места для занятия парусным спортом в Москве и Подмосковье.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru