Глава Tenzor Sailing Club: Стартовать в парусном спорте стоит около 5 тысяч рублей
19 апреля 202313:16
Глава яхт-клубов Tenzor Sailing Club Екатерина Цепляева в пресс-центре НСН назвала стоимость групповых и индивидуальных занятий в детской школе парусного спорта.
«Тебе на первоначальном этапе никакая особенная экипировка не нужна. Мы в этом году придумали классную, интересную форму для детей, которую будем выдавать при поступлении. Если говорить о стоимости детских занятий, то цены начинаются от пяти тысяч, а цены на групповые тренировки колеблются в пределах двух тысяч», - рассказала Цепляева.
При этом главный тренер сети парусных академий Tenzor Sailing Academy Мария Фролова отметила, что специализированная экипировка не требуется в первые несколько лет обучения.
Ранее Мария Фролова в пресс-центре НСН сообщила, что детям хватает около десяти занятий для освоения начальной яхты.
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19 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru