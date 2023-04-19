Чемпион мира: Самую простую яхту можно купить в пределах 100 тысяч рублей

Нижний ценовой диапазон яхты на сегодняшний день варьируется в пределах ста тысяч рублей, а хорошая лодка для всей семьи стоит в пределах от миллиона до трех миллионов рублей, заявил в пресс-центре НСН профессиональный яхтсмен, чемпион мира, мастер спорта международного класса, тактик команды «Русские Богатыри» Константин Беспутин.

«Я думаю, что все зависит от цели и задач. Самую простую яхту можно купить в пределах ста тысяч рублей, и при этом у тебя еще будет выбор. На данный момент яхту можно сравнить примерно с ценой автомобиля. Это будет не новая яхта, но, как показывает практика, судовладельцы очень трепетно к ним относятся, как к своему ребенку, и поэтому яхты через 10 лет выглядят примерно так же, как выглядели при сходе с конвейера. От миллиона до трех миллионов рублей – стоимость хорошей лодки, на которой можно будет путешествовать с семьей», - сказал Беспутин.

Ранее глава яхт-клубов Tenzor Sailing Club Екатерина Цепляева назвала в пресс-центре НСН локации для занятия парусным спортом в России.

