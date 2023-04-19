Глава яхт-клубов Tenzor Sailing Club назвала локации для занятия парусным спортом в России

Глава яхт-клубов Tenzor Sailing Club Екатерина Цепляева в пресс-центре НСН назвала места, где можно обучаться парусному спорту, а также рассказала о новых проектах, в рамках которых будут открыты новые школы для детей.

«Мы запустили наш первый яхт-клуб в мае прошлого года на территории Пестовского водохранилища, и благодаря тому, что мы создали универсальную инфраструктуру, у нас есть возможность масштабироваться. В этом году мы запускаем два знаковых, ключевых проекта: это детская парусная академия на территории Сберсити в Рублево-Архангельском, и новая парусная школа в Дубне», - сказала Цепляева.

Она отметила, что в подмосковном городе, который находится близ Иваньковского водохранилища, Tenzor Sailing Club реставрирует советский яхт-клуб.

Ранее главный тренер Tenzor Sailing Club Мария Фролова в пресс-центре НСН назвала необходимое количество занятий для школьников для освоения яхты.

