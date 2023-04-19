Яхтсмен рассказал, где готовится к международным соревнованиям
Профессиональный яхтсмен, чемпион мира, мастер спорта международного класса, тактик команды «Русские Богатыри» Константин Беспутин в пресс-центре НСН назвал международный турнир яхтсменов Tenzor International Cup отличным местом для тех, кто хочет поддерживать свою форму и продолжать развитие в парусном спорте.
«Раньше мы готовились по большей части за границей, потому что в некоторых локациях была консолидация сильных спортсменов. Мы вместе могли соревноваться и расти как гонщики, сейчас мы, к сожалению, не можем выступать на чемпионатах мира и Европы.Tenzor International Cup – это выход для того, чтобы поддерживать свою форму и развиваться. У нас есть ряд экипажей, которые находятся в топ-20 мирового рейтинга и претендуют на высокие места. Таких команд в России порядка 7-8, поэтому мы очень рады тому, что Tenzor International Cup запустил такой проект и собрал сильнейших спортсменов страны в одном месте», - сказал Беспутин.
Ранее главный тренер сети детских парусных академий Tenzor Sailing Academy Мария Фролова в пресс-центре НСН рассказала, программами каких стран руководствуются наставники при обучении парусному спорту, а также назвала достаточное для управления начальной яхтой количество занятий.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 305 / сут.
Умерли
398 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+8 501 / сут.
- «Каждый заплатит»: Отправивший политологам бюсты Жукова стал угрожать военкорам
- В ЦИК указали режиссеру Боякову с его предложением обратиться в Центр психиатрии имени Сербского
- Песков: намерения Сеула поставлять оружие Киеву не стали новостью для Москвы
- Песков опроверг публикации в СМИ о якобы подготовке РФ диверсий на объектах в Европе
- Зампред ГД предложил губернатором объявить выходные со 2 по 5 мая
- Пригожин опроверг сообщения о принудительных контрактах с ЧВК «Вагнер»
- Картаполов: У электронных повесток в весенний призыв не будет юридической силы
- Венгрия запретила импорт мяса, вина и овощей с Украины
- Глава Минобрнауки рассказал о новой системе высшего образования
- Жителей ДНР не будут отправлять в войска во время весеннего призыва
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru