Яхтсмен рассказал, где готовится к международным соревнованиям

Профессиональный яхтсмен, чемпион мира, мастер спорта международного класса, тактик команды «Русские Богатыри» Константин Беспутин в пресс-центре НСН назвал международный турнир яхтсменов Tenzor International Cup отличным местом для тех, кто хочет поддерживать свою форму и продолжать развитие в парусном спорте.

«Раньше мы готовились по большей части за границей, потому что в некоторых локациях была консолидация сильных спортсменов. Мы вместе могли соревноваться и расти как гонщики, сейчас мы, к сожалению, не можем выступать на чемпионатах мира и Европы.Tenzor International Cup – это выход для того, чтобы поддерживать свою форму и развиваться. У нас есть ряд экипажей, которые находятся в топ-20 мирового рейтинга и претендуют на высокие места. Таких команд в России порядка 7-8, поэтому мы очень рады тому, что Tenzor International Cup запустил такой проект и собрал сильнейших спортсменов страны в одном месте», - сказал Беспутин.

Ранее главный тренер сети детских парусных академий Tenzor Sailing Academy Мария Фролова в пресс-центре НСН рассказала, программами каких стран руководствуются наставники при обучении парусному спорту, а также назвала достаточное для управления начальной яхтой количество занятий.

