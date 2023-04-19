Парусная регата Tenzor Sailing Academy в Геленджике собрала более 650 детей
19 апреля 202313:45
Парусный фестиваль в Геленджике, который проходит ежегодно в конце октября, собрал более 650 детей, из них более 400 юных спортсменов – ученики сети парусных академий Tenzor Sailing Academy, рассказала в пресс-центре НСН главный тренер школы Мария Фролова.
«В прошлом году популярная Геленджикская регата собрала более 650 детей. В нашем классе «Оптимист» было свыше 400 детей – это очень высокие показатели. Это не предел. Я думаю, что нам под силу собрать около тысячи детей-спортсменов для участия в знаменитой регате», - сказала тренер.
Она добавила, что парусный фестиваль проходит ежегодно в конце октября.
Глава яхт-клубов Tenzor Sailing Club Екатерина Цепляева в пресс-центре НСН озвучила стоимость занятий в детской школе парусного спорта.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru