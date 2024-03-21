22.03.2024 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Нашествие миллиардов и теневая Дюна»

Сборы российских фильмов в 2023 году превысили показатели за восемь лет, заявила министр культуры России Ольга Любимова. Она отметила, что с начала года всего в прокате было собрано 21,2 миллиарда рублей. Российские проекты заработали 16,7 миллиарда.

В 2024 году на российские экраны вышло уже пять фильмов-миллиардеров. Самым кассовым из них является «Холоп 2», вышедший в прокат 1 января и собравший 3,8 млрд рублей. Картина Клима Шипенко стала вторым самым кассовым российским фильмом в истории после «Чебурашки». На втором месте по сборам «Бременские музыканты» (3 млрд руб.), на третьем – «Мастер и Маргарита» (2,2 млрд руб.).

В этом году Минкультуры РФ выделит на поддержку кинопроизводства более 4 млрд рублей. На 2023 год ведомство также выделяло 4 млрд рублей, тогда было поддержано суммарно 249 фильмов и сериалов. При этом в согласованном плане федерального бюджета указано, что Минкультуры нарастит поддержку в 2025 и 2026 годах.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Хватает ли сегодня российского контента кинотеатрам?

Миновал ли кризис российский кинематограф?

Почему «Дюна» пользуется таких успехом?

Хватает ли российскому кинематографу государственной поддержки?

Какие перспективы развития у российского кинематографа?

Участники пресс-конференции:

генеральный директор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин;

российский сценарист и продюсер Андрей Золотарев;

режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре Информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC

