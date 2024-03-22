Кинотеатры сообщили, что доля российских фильмов достигла 75% в 2023 году
Кинотеатрам все равно, показывать зарубежный или российский контент: главное, чтобы он был востребован зрителем, отметил в эфире НСН гендиректор «Синема Парк» Алексей Васясин.
Доля российских фильмов в кинотеатрах составила 75% в 2023 году, в 2019 году этот показатель был на отметке 25%, рассказал генеральный директор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин в пресс-центре НСН.
«Если смотреть на кинематограф в целом, то мы сейчас посередине между результатом 2019 года и 2020-2022 годов. Я оцениваю результат как чуть хуже, чем хороший и чуть лучше, чем удовлетворительный. Цифры прошлого года – это 39 млрд рублей, цифры 2019 года – 55 млрд рублей. Кинотеатру в целом все равно, какой контент показывать, зарубежный или российский, главное, чтобы он был востребован зрителем. Если говорить о российском прокате, то у него есть определенные прорывы… Если в 2019 году российский прокат составлял порядка 25%, то по результатам 2023 года он составляет 75%», - сказал Васясин.
Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что совокупные сборы российского кино в прокате выросли в два раза в 2023 году и достигли 28 млрд рублей, передает «Радиоточка НСН».
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